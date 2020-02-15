Берег левый, берег правый: красноярцы выбрали место для строительства нового Дворца бракосочетания

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:56:50+03:00

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О том, что миллионному Красноярску необходим новый Дворец бракосочетания, было известно давно. В краевом Агентстве ЗАГС говорят: каждый год в городе женятся около 9 тысяч пар – в четырех районных отделах и одном Доме семейных торжеств. Случается, что расписывают до 130 пар в день. Маловато места, тесновато – надо как-то решать вопрос с расширением.

3 февраля 7 канал запустил голосование на своем сайте и социальных сетях: красноярцев спрашивали, где бы они хотели видеть новый Дворец бракосочетаний. Вариант первый – в Академгородке, неподалеку от храма. Второй вариант – в районе Базаихе, недалеко от «Платинум Арены». За две недели проголосовало больше 10 тысяч человек. И 60% из них выбрали правый берег.

Руководитель агентства ЗАГС Красноярского края Александр Грешилов по этому поводу сообщил:

- Впереди большая работа, сейчас она будет вестись в профессиональных сообществах. В первую очередь, это землеустроители. Дальше вопрос перейдёт к архитекторам, и уже в конечном итоге к строителям. Именно на этом этапе будут определяться характерные особенности с учетом изысканий о том, как должен выглядеть градостроительный план по выбранному земельному участку.

ИСТОЧНИК KP.RU