2020-02-15T08:09:57+03:00
Происшествия

В Хакасии из-за сильного утреннего тумана закрыли аэропорт

Самолет из Москвы пришлось сажать в Новосибирске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии из-за сильного утреннего тумана закрыли аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта АбаканаВ Хакасии из-за сильного утреннего тумана закрыли аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Абакана
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В хакасской столице, Абакане, из-за непогоды временно закрыли аэропорт сегодня утром, 15 февраля. Решили не рисковать, о чем сообщили пресс-служба воздушной гавани. Из-за ограниченной видимости утренний самолет авиакомпании «S7 Airlines», летевший из Москвы, развернулся на запасной аэродром в Новосибирск.

Из «Толмачево» он отправился в путь к месту назначения в полдень. Соответственно, пришлось задержать и обратный рейс. А вот московский рейс «Аэрофлота» после нахождения в зоне ожидания приземлился в Абакане в 9:20 утра. Также аэропорт готов принять сегодня по расписанию самолеты из Норильска и Красноярска.

Напомним, что ночные температуры на юге Хакасии составляют около 20 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра поднимается до -8. Облачность, осадки – не самые лучшие погодные условия для работы воздушного транспорта, поэтому ради безопасности пассажиров и принимаются подобные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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