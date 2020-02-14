«Запрещен в служении»: пойманного на езде без прав священника отстранили от должности

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:25:13+03:00

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Епархия отстранила от службы протоиерея Анатолия Кизюна из Железногорска – священнослужитель, настоятель Михайло-Архангельского собора находится в изоляторе временного содержания. Его поймали без прав за рулем. А до этого инцидента лишили возможности управлять транспортным средством за пьяную езду.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон подписал указ, который лишает священника должности. Информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в пресс-службе епархии.

- Указами митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона №№ 22, 23 от 14 февраля 2020 года настоятель собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил бесплотных города Железногорска митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн освобождён от должности настоятеля собора и, на основании административного правонарушения, запрещён в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста, - сообщили в епархии. - Действие запрета распространяется до выяснения обстоятельств дела и окончания работы епархиального суда.

ИСТОЧНИК KP.RU