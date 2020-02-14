ГК ВТБ Лизинг увеличила прибыль в 1,5 раза

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:49:55+03:00

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Согласно консолидированной отчетности ГК ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ), в 2019 г. чистая прибыль группы составила 11,6 млрд рублей, что на 54% больше показателя предыдущего года. Компания показала рост во всех ключевых финансовых показателях деятельности.

Выручка компании за год увеличилась на 16%, до 58,9 млрд рублей. Лизинговый портфель по МСФО вырос на 6%, до 405,4 млрд рублей. Всего за 2019 г. ВТБ Лизинг заключил порядка 33,5 тыс. новых договоров с клиентами, что на 15% больше, чем годом ранее. Стоимость имущества по заключённым сделкам лизинга составила 133,3 млрд рублей без НДС. Число клиентов увеличилось на 10%, до 28,3 тысяч.

Ключевыми драйверами развития бизнеса компании стали легковой и грузовой автотранспорт (42% нового бизнеса), железнодорожная (36%) и спецтехника (14%). Основная часть нового бизнеса пришлась на Москву (49%), Центральный федеральный округ (12%), Санкт-Петербург (7%), Сибирский (9%) и Приволжский (8%) федеральные округа.

Значительно повысить эффективность бизнеса в 2019 г. ВТБ Лизинг смог за счет запуска нескольких проектов в области цифровизации: внедрен личный кабинет клиента, электронный документооборот, налоговый онлайн-мониторинг. Кроме того, компания активно развивала направление автолизинга и оптимизировала продуктовую линейку.

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