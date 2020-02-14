Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:46:38+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году. Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Tele2, составило 3,75 млн. Банковские операторы показали особенно высокие темпы роста – их абонентская база увеличилась в 6,5 раза.

За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 году выросло на 115% до 3,75 млн. Выручка Tele2 от «фабрики» MVNO увеличилась на 133% год к году.

В 2019 году Tele2 вышла в новые сегменты рынка. В октябре компания подписала меморандум о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Документ предполагает создание первого в России университетского MVNO и участие студентов в проекте. Также в 2019 году Tele2 начала работать в М2М-сегменте и заключила договор о создании MVNO для АО «Глонасс».

В сентябре прошлого года на сети Tele2 начал работать третий банковский оператор «ВТБ Мобайл». В целом сегмент банковских MVNO в 2019 году рос быстрее рынка. Количество их клиентов увеличилось в 6,5 раза год к году. В партнерстве с Tele2 сейчас работают все существующие на рынке банковские операторы: «Тинькофф Мобайл», «Сбер Мобайл» и «ВТБ Мобайл». На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.