2020-02-14T12:46:38+03:00
Общество

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году

Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году. Общее число клиентов, которых обслуживают виртуальные операторы Tele2, составило 3,75 млн. Банковские операторы показали особенно высокие темпы роста – их абонентская база увеличилась в 6,5 раза.

За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 году выросло на 115% до 3,75 млн. Выручка Tele2 от «фабрики» MVNO увеличилась на 133% год к году.

В 2019 году Tele2 вышла в новые сегменты рынка. В октябре компания подписала меморандум о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Документ предполагает создание первого в России университетского MVNO и участие студентов в проекте. Также в 2019 году Tele2 начала работать в М2М-сегменте и заключила договор о создании MVNO для АО «Глонасс».

В сентябре прошлого года на сети Tele2 начал работать третий банковский оператор «ВТБ Мобайл». В целом сегмент банковских MVNO в 2019 году рос быстрее рынка. Количество их клиентов увеличилось в 6,5 раза год к году. В партнерстве с Tele2 сейчас работают все существующие на рынке банковские операторы: «Тинькофф Мобайл», «Сбер Мобайл» и «ВТБ Мобайл». На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГК ВТБ Лизинг увеличила прибыль в 1,5 раза
Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году
В День всех влюбленных красноярцы сдавали тест на ВИЧ
С 8 марта жительниц Красноярска поздравят концертом «Когда рождается любовь»
В Красноярске на все выходные объявлен режим «черного неба»
Убивший лопатой брата мужчина после преступления сошел с ума
Красноярец сдал паспорт на обмен в МФЦ, а на его имя взяли 12 кредитов
Из-за коронавируса приостановили выдачу разрешений на работу китайцам
Определились еще пять финалистов в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»
Овсянка Годлевского прилетела подкрепиться на равнинну в Шушенском бору
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Экстрасенс из телевизора Индира обманула на 160 000 жительницу Железногорска
Арбитраж отказал дирекции Универсиады: в силе иск казначейства о незаконных зарплатах
Подозревают во взятке. Задержан прокурор Березовскогоо района края
Красноярский край попал в число лидеров по качеству автомобильных дорог
Отца пятерых детей с 7-миллионным долгом по алиментам заставили пойти на работу
На 3,2% выросли цены на потребительском рынке Красноярского края