2020-02-14T12:45:15+03:00
Общество

В День всех влюбленных красноярцы сдавали тест на ВИЧ

Мобильный пункт экспресс-тестирования работал у ТЦ «Красноярье»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Акция носит ежегодный характерАкция носит ежегодный характерФото: Мария ЛЕНЦ
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В день святого Валентина жители Красноярска могли пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает 7 канал-Красноярск. Акция проходила у ТЦ «Красноярье» (Красноярский рабочий, 120) с 12.00 до 15.00 в пятницу, 14 февраля.

К слову, у такого тестирования масса плюсов: оно полностью анонимное, бесплатное и результат можно узнать на месте. В течение ближайших 10 минут. Добавим, что акцию по добровольному тестированию в Красноярске проводят ежегодно – и каждый раз, к сожалению, обнаруживают инфицированных, ранее ничего не знавших о своем заболевании. Проводит мероприятие КГАУЗ «Краевой Центр СПИД». И целей у подобного тестирования масса: это и информирование людей о ВИЧ-статусе, о мерах профилактики ВИЧ/СПИД, кроме того специалисты готовы рассказать и о способах диагностики и лечения инфекции. Добавим, что современная медицина предлагает ВИЧ-положительным людям долгую жизнь, сравнимую по срокам с жизнью здорового человека, – конечно, при правильно подобранной терапии.

впрочем, и в любой другой день всегда можно провериться в краевом Центре СПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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