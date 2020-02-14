С 8 марта жительниц Красноярска поздравят концертом «Когда рождается любовь»

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С 8 марта жительниц Красноярска концертом поздравит виртуозная и чувственная исполнительна романсов, популярных и джазовых композиций Полина Красноярова. Ее концерты пройдут в 6 и 8 марта в музтеатре (пр. Мира, 129). Концерт как нельзя более соответствует празднику - «Когда рождается любовь». К слову, гости станут первыми, кто услышит песню «Лёд» на стихи и музыку красноярского автора Андрея Веришко.

- У меня в репертуаре нет случайных песен, признается Полина. - Каждая из них по-своему близка, с каждой из них связан определенный момент моей жизни. Но любое выступление – это диалог. И, безусловно, для меня очень важно видеть, какие струны эти композиции затрагивают в душе зрителей, какие внутренние открытия позволяют совершить.

В концерте также примут участие: заслуженный артист России Владимир Родин, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, солисты театра – Рустам Исанов и Максим Шилов, артисты балета и гитарный дуэт «Русская душа».

Билеты можно купить на сайте театра.

ИСТОЧНИК KP.RU