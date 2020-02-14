2020-02-14T11:24:34+03:00
Происшествия

Убивший лопатой брата мужчина после преступления сошел с ума

Против жителя Красноярского края возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Назначена психолого-психиатрическая экспертизаНазначена психолого-психиатрическая экспертизаФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель поселка Колбинский в тот вечер выпивал с младшим братом, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Слово за слово – мужчины поссорились, началась драка. 40-летний хозяин дома взялся за лопату и начал ею избивать 38-летнего брата. Тот еще какое-то время сопротивлялся, но потом затих. Тогда убийца сбежал из дома.

- Погибшего мужчину через несколько дней обнаружила соседка, зашедшая в дом, она сообщила о случившемся правоохранителям, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого СК. - В настоящее время подозреваемый задержан, признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначена стационарная психолого – психиатрическая экспертиза, так как психическое состояние подозреваемого в настоящее время указывает на признаки его невменяемости.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК России (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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