Красноярец сдал паспорт на обмен в МФЦ, а на его имя взяли 12 кредитов

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:57:44+03:00

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Житель Красноярска Алексей Л. еще в прошлом году сдал паспорт в МФЦ - нужно было поменять документ. 40-летний мужчина даже предположить не мог, чем для него обернется стандартная, в общем-то, процедура. Благо, сохранил копию расписки о принятии документов для оказания государственных и муниципальных услуг. По информации собственного источника «Комсомольской правды» - Красноярск, на имя мужчины за время, пока паспорта на руках у него не было, кто-то взял аж 12 кредитов в различных банках.

- Общая сумма взятых кредитов - 217 100 рублей, - рассказал источник. - Мужчина получал о них СМС- сообщения.

Конечно, Алексей обратился в полицию, предоставив и расписку, и распечатки скринов СМСсок. В данный момент полицейские ОП №7 проводят доследственную проверку происшествия. О пострадавшем известно, что живет он на Менжинского, имеет свой бизнес, раньше проблем с законом не имел.

ИСТОЧНИК KP.RU