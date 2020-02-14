Из-за коронавируса приостановили выдачу разрешений на работу китайцам
Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Красноярскому краю приостановило выдачу разрешений на работу на территории региона гражданам Китая. Эта мера рассчитана на предотвращение ввоза и распространения коронавируса – конечно, она вынужденная. Об этом на пресс-конференции заявила журналистам Елена Сидельникова, начальник регионального управления по вопросам миграции. Тех, кто приезжает, проверяют и полицейские, и Роспотребнадзор – уточняется цель приезда, сроки и населенный пункт, куда направляется приехавший.
- Мы провели большое совещание с работодателями, - пояснила Сидельникова, - разъяснили причины приостановки выдачи разрешительных документов для работы, а также дальнейшие механизмы взаимодействия с сотрудниками-иностранцами.
Отметим, что на работу в Красноярский край с начала года прибыли 540 китайцев. Те, кому разрешение выдано, смогут работать. Однако пока выдача приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU