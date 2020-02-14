Из-за коронавируса приостановили выдачу разрешений на работу китайцам

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:34:00+03:00

С начала года в край приехали более 500 граждан Китая Фото: Мария ЛЕНЦ

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Красноярскому краю приостановило выдачу разрешений на работу на территории региона гражданам Китая. Эта мера рассчитана на предотвращение ввоза и распространения коронавируса – конечно, она вынужденная. Об этом на пресс-конференции заявила журналистам Елена Сидельникова, начальник регионального управления по вопросам миграции. Тех, кто приезжает, проверяют и полицейские, и Роспотребнадзор – уточняется цель приезда, сроки и населенный пункт, куда направляется приехавший.

- Мы провели большое совещание с работодателями, - пояснила Сидельникова, - разъяснили причины приостановки выдачи разрешительных документов для работы, а также дальнейшие механизмы взаимодействия с сотрудниками-иностранцами.

Отметим, что на работу в Красноярский край с начала года прибыли 540 китайцев. Те, кому разрешение выдано, смогут работать. Однако пока выдача приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU