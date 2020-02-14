Определилась еще пять финалистов в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:29:48+03:00

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На сайте kp.ru завершился самый мимимишный фотоконкурс «Без кота и жизнь не та!». Пришло время назвать тех, коту посчастливилось попасть во вторую пятерку победителей в номинации «Выбор партнера». Напомним, накануне мы уже рассказали об участниках, стали лидерами голосования и попали в финал.

А сейчас свой выбор сделали партнеры проекта и редакция «Комсомольской правды». Итак!

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии не смог устоять перед очарованием милой Кляксы. Победителям подарят Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Клякса Фото: личный архив

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК оказались очарованы неотразимой Мусяней. В подарок ветклиника предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. И помните, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Мусяня Фото: личный архив

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных. И в качестве победителей этот партнер выбрал сразу трех котиков – это Вася, Роза и Гоша. Эта троица живет под одной крышей и уместилась на одной фотографии. Кстати, и подарок они получат тоже общий. Что известно о победителях? А судьба их была не совсем легкой. Вот что рассказали их хозяева.

«Вася, Роза, Гоша. Все названы как цветы - василёк, розочка и георгин. Ждут обед (даже хвосты в одну сторону загнули). Все найденыши. Вася и Роза - северяне, прилетели из Эвенкии, замерзали в снегу. Гошу принес ребёнок со школьного двора, издевались другие дети».

Вася, Роза и Гоша Фото: личный архив

Партнер проекта - зоомагазин "Маркиз" (Алексеева, 27) выбрал участников Арсения и Кузьму. Судя по фотографии, они самые лучшие друзья. А вот что о них рассказала нам их любимая хозяйка:

«Мои два бандита - Арсений (белый) и Кузьма. Кузьма - подобрыш с улицы, худой и замученный был, подошел мяукнул и все, наш навеки... Сеню взяли чуть позже котенком у знакомой, она котят от своей кошки раздавала. Переживали, что могут не ужиться, а на самом деле, Кузя стал и мать и отец для младшего, и даже охотиться Сеню научил. Теперь летом на даче Кузя выполняет роль царя, а Сеня только успевает ему мышей носить».

От зоомагазина финалистам в подарок достанутся очень нужные наборы, а в них совок, когтеточка, игрушка, корм и другие полезные вещи.

Арсений и Кузьма Фото: личный архив

Выбор медиахолдинга «Комсомольская правда» - кот Апрель. Этот брутальный черный красавчик сразил наши сердца наповал. Апрелю четыре года. И не все у него складывалось удачно в жизни. Совсем крошечного его посадили в коробку и оставили на автобусной остановке. Малышу повезло. Его забрали в семью, где он очень счастлив. Вот что написала хозяйка Апреля о характере своего питомца:

«На этом коте фантазия на имена уже начала прихрамывать, поэтому имя он получил в честь месяца в котором был найден. Это настоящий котопес, нашли мы его в остановке в коробке, он был совсем крошечный, глаза ещё были голубые. Из всей нашей кошачьей семьи, мамой его почему-то стала собака, ну и воспитывала его как щенка, наверное, хотя ранее опыта не имела, половина его повадок как у собаки, особенно, в игре с его сородичами. По гороскопу он скорей всего овен, по характеру точно похож, такой же любознательный, гиперактивный, бесстрашный».

Апрель Фото: личный архив

Приглашаем наших финалистов, в сопровождении хозяев, 19 февраля в 17.00 в пресс-центр «Комсомольской правды» (ул. Никитина, 3 «Б») на торжественное награждение. Будут подарки, поздравления и много сюрпризов.

Благодарим всех наших конкурсантов за участие в конкурсе. Все котики были достойны победы. Но некоторым чуть-чуть не повезло.

КОНКРЕТНО

Победители фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!» в номинации «Выбор партнера»:

- Клякса

- Мусяня

- Вася, Роза и Гоша

- Арсений и Кузьма

- Апрель

Полюбоваться на участников фотоконкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU