Овсянка Годлевского прилетела подкрепиться на равнинну в Шушенском бору

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:52:04+03:00

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В Перовском лесничестве нацпарка «Шушенский бор» заметили редкую для равнины гостью – овсянку Годлевского. Встреча неожиданная, так как за более чем 20 лет наблюдений в Летописи природы ни единого упоминания об овсянках Годлевского в Перовском лесничестве нет.

Овсянка прилетела Фото: Элинор Пэйт

- Все дело в том, что места обитания этих пернатых приурочены к горной местности. В Западном Саяне овсянки Годлевского населяют крутые открытые сухие склоны с остепненной растительностью, редкими деревьями и кустарниками, с выходами скал или грудами камней. Из-за труднодоступности их мест обитания и недостаточной изученности их биологии орнитологами прежде эти птицы были внесены в Красную книгу России, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе нацпарка, - однако в последние годы вид был оттуда вынесен. По данным МСОП, статус популяции оценивается как «вид с минимальным риском».

Что же произошло? Почему овсянка Годлевского прилетела? Специалисты предполагают, что связано это с миграцией птичек – зимой они кочуют с места на место, по ходу подкрепляясь семенами травянистых растений.

ИСТОЧНИК KP.RU