Экстрасенс из телевизора Индира обманула на 160 000 жительницу Железногорска

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:17:33+03:00

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Индира и помощники долгое время водили за нос 75-летнюю жительницу Железногорска. Женщина платила мошенникам за снятие порчи и сглаза. Сделала 8 переводов на 161 тысячу рублей, сообщили в полиции.

Объявление об услугах Индиры пожилая женщина увидела по телевизору – поверила и позвонила по указанному номеру, рассказывает ТВК. Индира тут же включилась в работу, но эффекта по понятным причинам так и не наступало. Хотя пострадавшей обещали, что обряды от сглаза и порчи сработают – как пить дать. Месяц женщина перезванивалась с мошенниками. Потом все же деньги у нее кончились, и она подалась в полицию.

- В настоящее время следователями Железногорска проводится комплекс мероприятий по установлению подозреваемых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК России (Мошенничество), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.

Мошеннице грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU