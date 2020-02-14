Экстрасенс из телевизора Индира обманула на 160 000 жительницу Железногорска
Индира и помощники долгое время водили за нос 75-летнюю жительницу Железногорска. Женщина платила мошенникам за снятие порчи и сглаза. Сделала 8 переводов на 161 тысячу рублей, сообщили в полиции.
Объявление об услугах Индиры пожилая женщина увидела по телевизору – поверила и позвонила по указанному номеру, рассказывает ТВК. Индира тут же включилась в работу, но эффекта по понятным причинам так и не наступало. Хотя пострадавшей обещали, что обряды от сглаза и порчи сработают – как пить дать. Месяц женщина перезванивалась с мошенниками. Потом все же деньги у нее кончились, и она подалась в полицию.
- В настоящее время следователями Железногорска проводится комплекс мероприятий по установлению подозреваемых, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК России (Мошенничество), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.
Мошеннице грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU