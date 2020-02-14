Красноярский край попал в число лидеров по качеству автомобильных дорог

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:06:53+03:00

Есть вероятность, что дополнительных денег по нацпроекту могут не выделить

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Федеральный центр подтвердил выделение Красноярскому краю 1,3 миллиарда рублей на строительство рулежки в аэропорту, сообщает пресс-служба регионального правительства. Договоренность была достигнута еще в прошлом году. Накануне губернатор Красноярского края обсудил этот вопрос в числе других на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в Москве. В целом речь шла о реализации в регионе проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что сегодня край входит в пятерку лидеров страны по качеству дорог. А по количеству - на третьем месте. Но вопрос открыт, поскольку имеется вероятность, что регионы-лидеры не получат дополнительных денег на дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры по нацпроекту.

- В беседе с Маратом Хуснуллиным губернатор Александр Усс попросил принять во внимание тот факт, что в Красноярском крае очень высокая протяженность автомобильных дорог, а по количеству дорог регионального значения занимает третье место в России. По мнению Александра Усса, без дополнительного финансирования будет не просто поддерживать достигнутый показатель качества автомобильных дорог, - отметили в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU