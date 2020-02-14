Отца пятерых детей с 7-миллионным долгом по алиментам заставили пойти на работу

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:09:25+03:00

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Житель Эвенкии накопил гигантский долг по алиментам и ипотеке. Пятерым своим детям и банку он задолжал 7 миллионов рублей, рассказали в УФССП по Красноярскому краю. И большая часть долга – именно алименты, сообщает Ньюслаб.

- Свою необязательность гражданин объяснял отсутствием работы, при этом не пытаясь даже трудоустроиться, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства.

Сначала приставу увещевали должника, уговаривали платить, но тот отбрыкивался: дескать, нечем, работы нет. Конечно, подыскивать мужчине работу приставы не стали, но в качестве сурового предупреждения наложили арест на его дом. Мера оказалась действенной, и уже спустя некоторое время мужчина явился в службу с приказом о трудоустройстве. Теперь его долг будет списываться с зарплаты – и по алиментам, и по банку.

ИСТОЧНИК KP.RU