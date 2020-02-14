Психически нездоровая женщина напала на воспитателя детсада в Назарове

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:47:26+03:00

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Утро в одном из детсадов Назарова началось накануне с ЧП. Когда ребятишек еще не было, а воспитатели готовились к приему детей, в ясельную группу ворвалась женщина, сообщает Назарово-онлайн. Как позднее рассказала пострадавшая, было около 07.15. Она как раз ждала ребятишек с родителями, но тут в группу ворвалась неизвестная женщина. Она начала орать на воспитателя, обматерила, а потом схватила ее сумочку и начала бить. Та поняла, что пора спасаться. Выскочила из группы с криками: «Помогите!» Но нападавшая не отставала. В итоге, она выбежала на улицу и зашвырнула сумочку воспитателя в один из сугробов.

Сотрудникам детсада пришлось вызывать полицию. Полицейские выяснили, что агрессивная посетительница - одна из мам, в этот садик у нее ходит ребенок. Правда, не в ту группу, в которую она ворвалась. Кроме того, женщина страдает непростым расстройством и ограничена в правах. И вероятнее всего, напала на первую попавшуюся под руку воспитательницу. Сейчас с нападавшей работают медики.

Что касается пострадавшей, то и ей понадобилась помощь - в первую очередь, поддержка, которая помогла бедняге взять себя в руки. Кроме того, воспитатель сняла побои у врачей. Как дальше будет решаться вопрос, - «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU