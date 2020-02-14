ДТП под Красноярском: легковушка впечаталась в фуру и бензовоз

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:24:54+03:00

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Крупное ДТП произошло в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает ГИБДД. На 748 километре трассы Р-255 «Сибирь», неподалеку от Красноярска, столкнулись Toyota Carina, фура и бензовоз. В данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.

По их словам, легковушка двигалась из Ачинска. В какой-то момент водитель Toyota Carina решил обогнать идущую впереди фуру. Маневр оказался крайне неудачным: машина выехала на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался бензовоз Scania. Произошло столкновение. Всю заднюю часть легкового авто разнесло - одни обломки и раскуроченный металл.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД, водитель и пассажир легкового автомобиля получили серьезные травмы.

- Проезжая часть на данном участке имеет четыре полосы, движение в сторону Красноярска сейчас осуществляется по двум полосам, - сообщили в Госавтоинспекции. - На месте работают дорожные полицейские. В ближайшее время движение будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU