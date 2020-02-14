Синоптики прогнозируют теплые и солнечные выходные в Красноярске

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:55:39+03:00

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Температурные качели этой зимой – дело уже привычное. Вот и на предстоящих выходных метеорологи прогнозируют потепление до минус 2 градусов. По данным портала Gismeteo.ru, предстоящие выходные в Красноярске будут солнечными и сравнительно теплыми.

Потепление начнется уже в пятницу, 14 февраля. Днем температура воздуха опустится до минус 2 градусов, осадков не предвидится. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 16 градусов. Однако днем снова потеплеет до минус 4 градусов. Погода также будет солнечной и ясной. В воскресенье, 16 февраля, метеорологи прогнозируют минус 5-7 градусов днем. Также без осадков.

Добавим, что специалисты пообещали красноярцам морозный март. Температуры в первый весенний месяц могут достигать минус 30 градусов. Впрочем, до конца февраля, по их мнению, суровых сибирских морозов пока не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU