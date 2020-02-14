Более тонны запрещенных яблок уничтожили на полигоне в Красноярске
На одной из продовольственных баз в Красноярске сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили 44 коробки с яблоками. Дальше – все по сценарию. На товар у владельцев не было сопроводительных документов, а сами коробки не были никак промаркированы – определить страну-производитель возможным не представлялось. Тогда специалисты постановили товар изъять
- Рейд проводился совместно с сотрудниками красноярской таможни, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве.
Запрещенные к ввозу яблоки изъяли и оставили на полигон, где пустили под гусеницы. Напомним, делается это на основании указов о пресечении оборота запрещенной к ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции. Добавим также, что данная работа проводится сотрудниками регионального Россельхознадзора в течение нескольких лет и будет проводиться в дальнейшем. Как правило, чаще всего утилизируют запрещенные к ввозу фрукты и сыры.
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ИСТОЧНИК KP.RU