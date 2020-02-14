Студенты СФУ сделали видео в поддержку Китая, где свирепствует коронавирус

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:17:37+03:00

Китай, мы с тобой! - написали в соцсетях студенты [видео]

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Студенты Сибирского федерального университета записали видео в поддержку Китая, где сейчас свирепствует коронавирус. Ролик на китайском языке появился на официальной страничке вуза в Инстаграм, его уже посмотрели сотни человек. Многие пользователи пишут в ответ спасибо.

sfuniversity Красноярские студенты записали видео в поддержку Уханя

Ребята направляют слова поддержки жителям Китая

- Китай, мы с тобой! Ухань, мы с тобой!

К сожалению, в ролике нет русского подстрочника, однако его оценили и русские пользователи Интернета, и иностранцы. Напомним, с декабря прошлого года в Китае свирепствует эпидемия коронавируса нового типа Covid-19. по данным на утро четверга, 13 февраля, зарегистрировано 60 тысяч случаев заражения. 48 тысяч - в провинции Хубэй.

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Эпидемия коронавируса, которая не утихает, принесла массу «головной боли» сотням тысяч людей по всему миру. Но есть два человека, которые о ней точно не жалеют: 18-летние Даниил Парфенович из Красноярска и Инна Савинцева из Кировской области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU