Студенты СФУ сделали видео в поддержку Китая, где свирепствует коронавирус
Студенты Сибирского федерального университета записали видео в поддержку Китая, где сейчас свирепствует коронавирус. Ролик на китайском языке появился на официальной страничке вуза в Инстаграм, его уже посмотрели сотни человек. Многие пользователи пишут в ответ спасибо.
Ребята направляют слова поддержки жителям Китая
- Китай, мы с тобой! Ухань, мы с тобой!
К сожалению, в ролике нет русского подстрочника, однако его оценили и русские пользователи Интернета, и иностранцы. Напомним, с декабря прошлого года в Китае свирепствует эпидемия коронавируса нового типа Covid-19. по данным на утро четверга, 13 февраля, зарегистрировано 60 тысяч случаев заражения. 48 тысяч - в провинции Хубэй.
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ИСТОЧНИК KP.RU