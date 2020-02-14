Красноярцы предложили мэрии свои варианты названия набережных

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:42:51+03:00

К лету у набережных будут новые названия Фото: Мария ЛЕНЦ

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Мэрия Красноярска подвела итоги опроса по выбору названий для набережных Енисея. По информации пресс-службы администрации, в опросе приняли участие 120 человек – они предложили свои варианты названий для любимых мест отдыха и прогулок.

Итак, левобережную набережную красноярцы предлагают назвать Центральной, Театральной, Музейной – это самые популярные варианты. Правобережную - Южной, Предмостной, Сибирской. Нашлись и те, кто хотел бы связать название с именем великого деятеля культуры, искусства или литературы, прославившим край. Варианты, знакомые всем: Андрей Дубенский, Василий суриков, Иван Ярыгин, Виктор Астафьев, Анатолий Гладков, Павел Федирко и Дмитрий Хворостовский.

В честь последнего, напомним, в Красноярске уже назван аэропорт, институт искусств и театр оперы и балета.

К слову, опрос еще не окончен, он продлится до 2 марта. Свое мнение можно оставить на сайте администрации, в разделе «Опросы». В марте жюри выберет 10 наименований и предложит горожанам выбрать одно. А уже летом набережные переименуют.

ИСТОЧНИК KP.RU