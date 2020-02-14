Министр спорта Красноярского края рассказал о скандале в ФК «Енисей»

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:20:43+03:00

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Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о финансовом скандале в ФК «Енисей». По словам Ростовцева, за последние годы фонд оплаты труда в клубе вырос на сотни миллионов рублей. В сезоне 2016/2017 он составлял 146 миллионов (команда взяла третье место в ФНЛ), сейчас клуб на 17 строчке рейтинга, а фон оплаты труда составляет 350 миллионов рублей. Естественно, это бюджетные средства.

При этом, говорит министр, повышая зарплату, руководство клуба понимало, что субсидию такого размера никто им не предоставит. Ва-банк с завышением контрактов руководство клуба (экс-директор Денис Рубцов – прим.Ред.) пошло осенью 2019 года, подписав возмутительные договоры с игроками на зарплату от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей в месяц.

- Сотни миллионов рублей списывались без обязательных процедур, = заявил министр, - накопились долги, перешедшие на этот год. Очень много удивительного, скажем так, в работе господина Рубцова, возглавлявшего «Енисей» до ноября минувшего года.

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Источник: в скандале с миллионными зарплатами красноярских футболистов может быть замешан широкий круг лиц

История с зарплатами у футболистов ФК «Енисей» продолжает набирать обороты. Сначала заявление о возмутительно высоких цифрах (от 800 000 до 1 500 000 рублей) сделали министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев и губернатор Александр Усс. А накануне стало известно, что в офис красноярского футбольного клуба нагрянула с обысками ФСБ. И это, видимо, только начало (подробности).

В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» нагрянули сотрудники ФСБ: их интересует зарплата игроков

Почему команда находится в аутсайдерах, а футболисты получают по миллиону в месяц (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU