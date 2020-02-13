Первое место в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!» заняла кошечка с трудной судьбой

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:09:21+03:00

Стася раньше была бездомной и жила под крыльцом магазина

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Первое место в конкурсе «Без кота и жизнь не та!» на сайте kp.ru заняла кошечка Стася. За нее проголосовали 1021 раз. Как можно набрать столько голосов? У многих может возникнуть этот вопрос. Все просто! Мало того, что Стася само очарование, так у нее еще оказалась и мощная группа поддержки. В первую очередь – ее семья.

Так Стася любит отдыхать Фото: личный архив

А ведь еще год назад Стася была бездомной и жила под крыльцом магазина. Каждую минуту ее подстерегали опасности. Особенно трудно было пережить зиму. На память от тех времен у нее остались обмороженные ушки. На ее счастье, ее заметили добрые люди, которые занимаются спасением животных. Забрали ее из опасного места, нашли новый дом и любящую хозяйку. Вот что Лидия рассказывает о своей любимице:

Стася сейчас купается в любви Фото: личный архив

«Это дама, которая гуляет сама по себе. Ей полтора года. Игривая, молодая кошка. Познакомились с ней прошлой весной, когда мне ее привез куратор группы «Хатико» Мария. Ушки у Стаси обморожены, ведь она зимовала под крыльцом магазина в прошлом году».

За Стасю голосовали кураторы и участники групп защиты животных не только из Красноярска, но и других городов. И вот результат – 1 место!

Ася любит лежать на окне Фото: личный архив

На втором месте Ася. Чудесная рыженькая кошечка, которая живет в Сосновоборске. За Асеньку проголосовали 808 раз. Подключили всех друзей, знакомых, коллег. Голосовали, голосовали и голосовали. И все оказалось не зря. Что известно про Асю? Лучше всего ее знает, конечно же, хозяйка.

«Ася самая ласковая и любимая кошка. Обожает воду! Особенно наблюдать и ловить капли из крана, как сливается вода в туалете. А когда моем посуду, она всегда рядом. Сгрызла весь бамбук. Очень громко мурлыкает, как трактор. И любит лежать на животе, как на фото».

Рыжик любит изображать из себя собаку Фото: личный архив

Третье почетное место у Рыжика! На его счету 782 голоса! В семье его называют маленьким проказником. Он, как и Ася, очень любит воду. И даже периодически купается. Хозяйка говорит, что ее Рыжик котик с душой щенка:

«Это Рыжик! Маленький охотник и настоящий проказник, постоянно делающий «Кусь!». Любимая игра - приносить мячики и бумажки, а также прыгать в ванну с водой и бегать там».

Крыска: "Ой, попалась! "фото: личный архив

Четвертое место заняла Крыска! У этой черной красавицы 624 голоса. Ее подобрали на улице маленьким котенком. На конкурсном фото она еще подросток, а сейчас уже солидная дама - толстая и большая.

На пятом месте Нюша – 554 голоса! Нюше полтора года. Хулиганка еще та. Любит прятаться в коробках. Она стала подарком для дочки хозяйки на День рождения. Что важно - самым любимым подарком.

Нюша любит прятаться в коробках Фото: личный архив

Крыска и Нюша живут в одной семье. У них еще есть третья подружка – Джесси. Но ей чуть-чуть не хватило голосов, чтобы догнать своих подружек.

Поздравляем всех победителей! Вы молодцы! И благодарим остальных конкурсантов за активное участие и вашу неповторимость.

Приглашаем наших финалистов, в сопровождении хозяев, 19 февраля в 17.00 в пресс-центр «Комсомольской правды» (ул. Никитина, 3 «Б») на торжественное награждение. Будут подарки, поздравления и много сюрпризов.

Но ведь мы обещали десять финалистов? Пять лидеров голосования и еще пять должны выбрать партнеры проекта и редакция «Комсомольская правда». Так и будет! Только вот, выбрать всего пять финалистов из такого количества прелестных котиков просто невероятно сложная задача. Возникла небольшая задержка. Но уже завтра, 14 февраля, на сайте «Комсомолки» мы опубликуем список оставшихся победителей.

Полюбоваться на участников фотоконкурса можно по ссылке.

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Партнер проекта - зоомагазин "Маркиз" (Алексеева, 27)- надежный проводник в мир, где позаботятся, чтобы ваш питомец был доволен. От зоомагазина двум финалистам в подарок очень нужные наборы, а в них совок, когтеточка, игрушка, корм и другие полезные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU