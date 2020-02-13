2020-02-13T16:27:19+03:00
Общество

Дополнительную электричку Красноярск – Дивногорск запускают с понедельника

Она будет вечерней
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Продолжительность всей поездки – час.Продолжительность всей поездки – час.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

С понедельника, 17 февраля, от Красноярска до Дивногорска и обратно начнет ходить дополнительная электричка. Об этом сообщили «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу КрасЖД.

Такое решение было принято по просьбам жителей Дивногорска. Дополнительный электропоезд станет ходить вечером по будням. Время отправления от Красноярска – 16.23, прибытие в Дивногорск в 17.26. Обратно из Дивногорска в 17.44, прибытие в Красноярск в 18.48. Время везде указано местное.

Предполагается, что электричкой будут пользоваться пассажиры, которые работают в Железнодорожном районе Красноярска (или выходят в ночную смену).

Один из плюсов электропоезда – серьезная экономия времени в пути. Так, от платформы «ЖД больница» до станции «Енисей» можно добраться на нем лишь за 6 минут. А продолжительность всей поездки – час.

Напомним, сейчас по маршруту Красноярск – Дивногорск курсирует 12 поездов по будням и шесть в выходные дни.

КОНКРЕТНО

Уточнить расписание движения электричек можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или в мобильных приложениях «Краспригород» и «Яндекс.Электрички».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первое место в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!» заняла кошечка с трудной судьбой
Дополнительную электричку Красноярск – Дивногорск запускают с понедельника
Погибшего в Каменке пожарного посмертно наградили медалью «За отвагу»
Пешеходный мост у БКЗ в Красноярске построят в следующем году
После смерти в Красноярске мальчика с редкой болезнью СК возбудил два уголовных дела
Взял все на себя из жалости. Обвиненный в убийстве прабабушки внук оправдан
В Красноярском крае мать пришла в гости к сыну и нашла его убитым
Toyota сгорела дотла прямо на дороге в Железногорске
Бухгалтер из Красноярска делает удивительные букеты из конфет и мягких игрушек
Названы самые востребованные профессии в Красноярском крае
В Красноярске с мужчины снимали порчу волшебными свечами за 57 тысяч рублей
Красноярцу стало плохо, но скорая не смогла к нему проехать