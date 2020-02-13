Дополнительную электричку Красноярск – Дивногорск запускают с понедельника

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:27:19+03:00

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С понедельника, 17 февраля, от Красноярска до Дивногорска и обратно начнет ходить дополнительная электричка. Об этом сообщили «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу КрасЖД.

Такое решение было принято по просьбам жителей Дивногорска. Дополнительный электропоезд станет ходить вечером по будням. Время отправления от Красноярска – 16.23, прибытие в Дивногорск в 17.26. Обратно из Дивногорска в 17.44, прибытие в Красноярск в 18.48. Время везде указано местное.

Предполагается, что электричкой будут пользоваться пассажиры, которые работают в Железнодорожном районе Красноярска (или выходят в ночную смену).

Один из плюсов электропоезда – серьезная экономия времени в пути. Так, от платформы «ЖД больница» до станции «Енисей» можно добраться на нем лишь за 6 минут. А продолжительность всей поездки – час.

Напомним, сейчас по маршруту Красноярск – Дивногорск курсирует 12 поездов по будням и шесть в выходные дни.

КОНКРЕТНО

Уточнить расписание движения электричек можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или в мобильных приложениях «Краспригород» и «Яндекс.Электрички».

ИСТОЧНИК KP.RU