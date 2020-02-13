2020-02-13T14:38:21+03:00
Общество

Пешеходный мост у БКЗ в Красноярске построят в следующем году

Ускорить подготовку к возведению поручил губернатор Александр Усс
Ася ЖУКОВА
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Пешеходный мост у БКЗ в Красноярске построят в следующем году. Фото: АКБ «Гражданское проектирование»Пешеходный мост у БКЗ в Красноярске построят в следующем году. Фото: АКБ «Гражданское проектирование»
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Пешеходный мост через улицу Карла Маркса возведут в 2021-м году. Губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение ускорить подготовку к строительству, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, виадук был признан аварийным и демонтирован еще в 2015-м году. На его месте обещали построить новый. И вот – дело пошло.

- Мы возвращаемся к восстановлению пешеходного сообщения через улицу Карла Маркса в районе Большого концертного зала, - рассказал глава Красноярска Сергей Еремин на совещании у губернатора. - В этом году должна быть завершена корректировка проектно-сметной документации проекта, проведена экспертиза, выполнены необходимые археологические изыскания и, наконец, начаты строительно-монтажные работы. Завершить работу на объекте планируется в 2021 году.

К сведению, проект нового виадука разработало АКБ «Гражданское проектирование». Мост будет арочным, удобным, в том числе и для маломобильных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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