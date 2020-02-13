Взял все на себя из жалости. Обвиненный в убийстве прабабушки внук оправдан

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:26:11+03:00

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В громком деле 20-летнего Александра Р. из Красноярска, которого обвиняли в убийстве прабабушки из сострадания, поставлена точка. Парень полностью оправдан, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Напомним, шокирующая история случилась в апреле 2018 года. 90-летняя женщина (беспомощная, лежачая больная) была обнаружена задушенной. И Александр почти сразу признался: это он, хотел прекратить страдания прабабушки.

Однако на суде сделал другое заявление: оговорил себя. И тоже – из жалости. И не только к прабабушке. Он обратился к присяжным с последним словом:

- В уголовном деле имеются только мои показания, в которых я сам себя оговорил. А что будет, если их убрать из дела? На чем будет основано обвинение? Я не убивал бабушку и не знаю, как она умерла. Когда давал показания, придумал все на ходу. Нас в семье четыре ребенка, и мама всех взяла под опеку, когда биологическая мать всех бросила. Отца нет ни у кого. Мама всем нам дала воспитание и образование, всех поставила на ноги. Поэтому когда мне сказали, что бабушка не умерла, а была задушена, я хотел сделать все, чтобы защитить ее и спасти. Я думал только о том, что попади она в тюрьму, она тут не проживет. Попав сюда, я до последнего не верил, что все, что происходит, - правда, что бабушку задушили. Я молился и спрашивал: за что? Мы жили втроем – я, мама, бабушка и Алена (моя сестра). Мама постоянно кричала, и, в конце концов, я начал уходить из дома, а до этого ушла Алена. Я нашел ночную работу, ночевал у девушки, друзей – лишь бы не приходить домой. Если меня и сестры дома не было, на кого кричала мама? Да, я не убивал бабушку, но я чувствую за собой вину: надо было рассказать все близким, когда была возможность. Ведь скажи я о том, что происходит дома, близкие сразу забрали бы бабушку, и ничего этого не произошло бы. В итоге мама просто сошла с ума, оставшись один на один с умирающей бабушкой. Я сильно перед ней виноват и осознал это, только попав в тюрьму. Я в долгу перед мамой и очень сильно люблю ее – вот, почему я оговорил себя и почему я в тюрьме. В день, когда сообщили, что бабушку убили, я понял, что мама или не выдержала, или перестаралась: я почувствовал, как ей было больно и плохо тогда, и никого не было рядом. За все время, что я сижу за решеткой, от мамы приходят письма, где она просит прощение за все происходящее. Ведь когда все узнали, что меня подозревают в убийстве, от мамы все отвернулись – родные, близкие, друзья.

7 февраля присяжные вынесли вердикт: вина молодого человека не доказана. Причин убивать старушку у него не было. Парня освободили прямо в зале. А сегодня, 13 февраля, суд огласил приговор – оправдан.

- Следствию еще предстоит найти убийцу, так как присяжные заседатели единогласно посчитали, что пожилая женщина была все-таки убита, хотя вина ее правнука в этом убийстве, по их мнению, и не доказана, - отмечают в пресс-службе краевого суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU