2020-02-13T12:55:26+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мать пришла в гости к сыну и нашла его убитым

С мужчиной расправился сослуживец
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае мать пришла в гости к сыну и нашла его убитым.В Красноярском крае мать пришла в гости к сыну и нашла его убитым.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Журавлево Курагинского района Красноярского края мать, пришедшая навестить 40-летнего сына, обнаружила его убитым. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.

Вскоре выяснилось: главный подозреваемый – 39-летний коллега убитого, он из Каратузского района. Приехал к мужчине ночью 3 февраля, постучался в дом. И когда тот вышел на улицу, набросился на него – несколько раз ударил по голове обухом топора. Потерпевший упал, потерял сознание.

А гость вынес из дома все ценное, забрал машину «Нива», принадлежащую знакомому, и скрылся. Через некоторое время хозяин умер. А 5 февраля тело мужчины (у него была пробита голова) нашла мать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемый задержан, сейчас он под арестом. Вещи, которые украл у убитого, изъяли. Следователи изучают все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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