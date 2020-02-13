Toyota сгорела дотла прямо на дороге в Железногорске

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:20:22+03:00

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В Железногорске Красноярского края прямо на дороге сгорел автомобиль Toyota. На кадрах видео, опубликованного в группе «ЧП – Красноярск», видно: иномарка полыхает, как факел. При этом в нескольких метрах от нее стоят машины. А их водители вышли и смотрят на пожар. «Уберите, она сейчас рванет!» - кричит им мужчина, снявший ролик. И только после этого авто отогнали.

По словам очевидцев, Toyota загорелась во время движения. Она ехала в стороны дамбы у озера. Несколько секунд – и вся машина была в огне. Пожарные приехали быстро, но спасать автомобиль было уже поздно. Он сгорел дотла. Скорее всего, восстановлению не подлежит.

Железногорск 13.02.2020 Сгорела машина. .Видео: ЧП - Красноярск

Как сообщили в пабликах Железногорска, чтобы ликвидировать пожар, пришлось перекрыть дорогу со стороны виадука на Красноярской по направлению к центру.

ИСТОЧНИК KP.RU