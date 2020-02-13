2020-02-13T13:28:55+03:00
Фотоконкурсы

Бухгалтер из Красноярска делает удивительные букеты из конфет и мягких игрушек

А сейчас Маргарита Нарчук участвует в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!»
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
У Маргариты двое детей Фото: личный архивУ Маргариты двое детей Фото: личный архив
Изменить размер текста:

36-летняя красноярка Маргарита Нарчук - бухгалтер со стажем! Около десяти лет трудится в угольной сфере. И кто бы мог подумать?! Вне рабочего времени этот серьезный сотрудник обожает проводить время за изготовлением букетов из конфет и игрушек. За пару часов она может сотворить настоящий шедевр. А еще, очень любит собирать гостей и ухаживать за дачным участком. Успевает заботиться о бабушке, которой 83 года и дедушке – ему 85, и живут они в отдаленной деревне. Но самое главное! Маргарита - мама двух замечательных детей: дочке Лизе девять лет, а сыночку Егору – семь. Оба учатся в лицее №12. Очень активные ребята.

- С ранних лет мы любим участвовать в разных конкурсах, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Маргарита. - По рисованию на тему семейные ценности (2 место), конкурс братьев и сестер (1 место), детям тогда было 4 и 6 лет, конкурс юных чтецов. Мои дети с ранних лет занимаются спортом - плавание с первых месяцев жизни, наверное, поэтому мы не знаем, что такое больничный и ведем активный образ жизни. Также мои дети занимаются в музыкальной школе - Елизавета по классу фортепиано (3 класс), Егор по специальности баян (1 класс). В прошлом году дети выступали в театре Оперы и балета с концертным хором музыкальной школы. Егор дополнительно ходит на каратэ. Победы нас еще ждут впереди! Конечно, в воспитании детей активное участие принимает папа и бабушки и дедушки, за что я им безмерно благодарна, долгих лет жизни!

Маргарита Нарчук сама и сейчас участвует в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!», который в преддверии праздника 8 марта проводит медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с Сибирским центром лазерной хирургии «Альфа клиник». Несколько недель мы будем знакомить наших читателей с очаровательными участницами. Напоминаем, что претендовать на победу могут все мамы, которые живут в Красноярском крае.

Успевайте подать заявку по 24 февраля. С 25 февраля по 3 марта – голосование, а 5 марта подведем итоги. Пять лидеров голосования попадут в финал. 6 марта состоится торжественное награждение.

Каждая победительница получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник», а также диплом и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает особый подарок! Какой, пока говорить не будем. Но очень приятный и неожиданный!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После смерти в Красноярске мальчика с редкой болезнью СК возбудил два уголовных дела
Взял все на себя из жалости. Обвиненный в убийстве прабабушки внук оправдан
В Красноярском крае мать пришла в гости к сыну и нашла его убитым
Toyota сгорела дотла прямо на дороге в Железногорске
Бухгалтер из Красноярска делает удивительные букеты из конфет и мягких игрушек
Названы самые востребованные профессии в Красноярском крае
В Красноярске с мужчины снимали порчу волшебными свечами за 57 тысяч рублей
Красноярцу стало плохо, но скорая не смогла к нему проехать
Центр обслуживания Superjet и МС-21 построят в красноярском аэропорту
На переходах в Красноярске сбили велосипедиста и пешехода
Пьяный водитель подсунул взятку инспектору в Красноярском крае
Блондинка на Nissan слетела с Копыловского моста в Красноярске: показываем видео
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Театральная и Предмостная. Красноярцы предложили названия для набережных
30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте
Снегоход с людьми заглох в 40-градусный мороз в глухой тайге
На перекрестке в центре Красноярска навсегда изменили схему движения
В Красноярском крае мать выронила из рук 3-месячного малыша
В Красноярском крае на трассе столкнулись четыре грузовика
Туда, где в разгаре лето: красноярская яхта «Елизавета» прибыла к берегам Антарктиды
Райффайзен-Лизинг: рост за счет онлайн-платформы для малого бизнеса
Прилетевшую в Красноярск из Китая заболевшую студентку проверили на коронавирус
Tele2 подготовила 11 вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
В Красноярском крае главного врача районной больницы оштрафовали за неправильные закупки
Подарите любимым праздник: «Планета» приглашает красноярцев
Бездомный котенок обрел любящую хозяйку и превратился в голубоглазого красавца
В Хакасии вандалы осквернили место силы шаманов, духи разгневались
В Хакасии мать, выколовшую глаза своему ребенку, направят на принудительное лечение