Бухгалтер из Красноярска делает удивительные букеты из конфет и мягких игрушек

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:28:55+03:00

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36-летняя красноярка Маргарита Нарчук - бухгалтер со стажем! Около десяти лет трудится в угольной сфере. И кто бы мог подумать?! Вне рабочего времени этот серьезный сотрудник обожает проводить время за изготовлением букетов из конфет и игрушек. За пару часов она может сотворить настоящий шедевр. А еще, очень любит собирать гостей и ухаживать за дачным участком. Успевает заботиться о бабушке, которой 83 года и дедушке – ему 85, и живут они в отдаленной деревне. Но самое главное! Маргарита - мама двух замечательных детей: дочке Лизе девять лет, а сыночку Егору – семь. Оба учатся в лицее №12. Очень активные ребята.

- С ранних лет мы любим участвовать в разных конкурсах, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Маргарита. - По рисованию на тему семейные ценности (2 место), конкурс братьев и сестер (1 место), детям тогда было 4 и 6 лет, конкурс юных чтецов. Мои дети с ранних лет занимаются спортом - плавание с первых месяцев жизни, наверное, поэтому мы не знаем, что такое больничный и ведем активный образ жизни. Также мои дети занимаются в музыкальной школе - Елизавета по классу фортепиано (3 класс), Егор по специальности баян (1 класс). В прошлом году дети выступали в театре Оперы и балета с концертным хором музыкальной школы. Егор дополнительно ходит на каратэ. Победы нас еще ждут впереди! Конечно, в воспитании детей активное участие принимает папа и бабушки и дедушки, за что я им безмерно благодарна, долгих лет жизни!

Маргарита Нарчук сама и сейчас участвует в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!», который в преддверии праздника 8 марта проводит медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с Сибирским центром лазерной хирургии «Альфа клиник». Несколько недель мы будем знакомить наших читателей с очаровательными участницами. Напоминаем, что претендовать на победу могут все мамы, которые живут в Красноярском крае.

Успевайте подать заявку по 24 февраля. С 25 февраля по 3 марта – голосование, а 5 марта подведем итоги. Пять лидеров голосования попадут в финал. 6 марта состоится торжественное награждение.

Каждая победительница получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник», а также диплом и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает особый подарок! Какой, пока говорить не будем. Но очень приятный и неожиданный!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU