2020-02-13T11:51:43+03:00
Общество

Названы самые востребованные профессии в Красноярском крае

Какие вошли в топ?
Ася ЖУКОВА
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Названы самые востребованные профессии в Красноярском крае.Названы самые востребованные профессии в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Определены самые востребованные профессии 2019 года в Красноярском крае. Список составили специалисты региональной службы занятости.

Итак, в прошлом году работодателями было заявлено 251,1 тысяча вакансий. Причем около 71% - на постоянные рабочие места. В топ вошли машинисты, операторы, каменщики, учителя, инженеры, фельдшеры, воспитатели детсада, медсестры и бухгалтеры.

Среди рабочих профессий самой востребованной стала профессия водителя (13,2 тысяч вакансий). Больше всего в них нуждаются в Красноярске, Ачинске и Северо-Енисейском районе. Почти также часто работодатели искали слесарей, монтажников и электромонтажников (в Красноярске, Железногорске, Ачинске).

Помимо этого, в Красноярске на 60% возросла потребность в облицовщиках (3,3 тысячи вакансий) и малярах (1,8), на 30% в плотниках (1,8) и сварщиках (0,9).

Из служащих самыми востребованными оказались менеджеры – 6,3 тысячи предложений работы (Красноярск, Ачинск, Канск).

И последнее: в крае увеличилась потребность в специалистах-медиках, сразу на 40%. В два раза больше стало требоваться фельдшеров (2,7 тысяч вакансий). Есть также 3,8 тысяч вакансий врачей и 2,6 тысяч - медицинских сестер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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