Названы самые востребованные профессии в Красноярском крае
Определены самые востребованные профессии 2019 года в Красноярском крае. Список составили специалисты региональной службы занятости.
Итак, в прошлом году работодателями было заявлено 251,1 тысяча вакансий. Причем около 71% - на постоянные рабочие места. В топ вошли машинисты, операторы, каменщики, учителя, инженеры, фельдшеры, воспитатели детсада, медсестры и бухгалтеры.
Среди рабочих профессий самой востребованной стала профессия водителя (13,2 тысяч вакансий). Больше всего в них нуждаются в Красноярске, Ачинске и Северо-Енисейском районе. Почти также часто работодатели искали слесарей, монтажников и электромонтажников (в Красноярске, Железногорске, Ачинске).
Помимо этого, в Красноярске на 60% возросла потребность в облицовщиках (3,3 тысячи вакансий) и малярах (1,8), на 30% в плотниках (1,8) и сварщиках (0,9).
Из служащих самыми востребованными оказались менеджеры – 6,3 тысячи предложений работы (Красноярск, Ачинск, Канск).
И последнее: в крае увеличилась потребность в специалистах-медиках, сразу на 40%. В два раза больше стало требоваться фельдшеров (2,7 тысяч вакансий). Есть также 3,8 тысяч вакансий врачей и 2,6 тысяч - медицинских сестер.
ИСТОЧНИК KP.RU