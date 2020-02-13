2020-02-13T11:20:34+03:00
Происшествия

В Красноярске с мужчины снимали порчу волшебными свечами за 57 тысяч рублей

Чтобы заплатить за них, пришлось брать кредит [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске с мужчины сняли порчу волшебными свечами за 57 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.В Красноярске с мужчины сняли порчу волшебными свечами за 57 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.
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Житель Красноярска решил избавиться от порчи с порчи... с помощью свечей. Причем особых – за 57 тысяч рублей (по числу его лет). Чтобы оплатить магические пассы, ему пришлось даже взять кредит в банке, сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск». Как думаете, помогло?

Все случилось летом 2019 года. 57-летний Магомед И. заметил: стало подводить здоровье. Неизвестно, прибегал ли мужчина к помощи традиционной медицины. Ясно одно: улучшения не было.

Вот и смекнули вместе с гражданской женой, может, на нем порча? Чтобы понять, что к чему, подыскали специалистку – в интернете. Отзывы у гадалки были хорошие, правда, жила она не в Красноярске, а в Тюмени. Но заверила пару: магия – дело такое, сработает и через мессенджер.

В итоге за неделю дама облегчила не состояние, а кошелек Магомеда почти на 80 тысяч рублей. Начинала с малого – потребовала 1000 за диагностику по фото. Потом подтвердила: да, порча есть! И начала разрабатывать клиента по полной.

Чтобы не спугнуть, деньги выманивала частями. Последний «вклад» оказался самым весомым. Гадалка заявила, для лечения мужчины ей нужны свечи, которые стоят столько, сколько ему лет. А это, между прочим, 57 тысяч. Таких денег у него не было. Поэтому гражданской супруге Магомеда пришлось идти в банк – за кредитом.

После того, как гадалка получила желаемое, она пропала. Перестала отвечать на звонки. А в мессенджерах обещала: выйдет на связь, но позже.

Бедолага подождал еще: может, здоровье все-таки поправится? Но, когда все осталось по-прежнему, осознал, купился на банальную разводку. И только после этого отправился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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