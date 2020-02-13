13 Февр. 2020 2020-02-13T10:33:51+03:00

Красноярцу стало плохо, но скорая не смогла к нему проехать. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Под Красноярском мужчине, которому внезапно стало плохо, помогли спасатели. Машина скорой проехать к нему не смогла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

У красноярца Бориса Б. – инвалидность, мужчина живет один в частном доме, расположенном в садовом обществе. В ночь на 12 февраля случилась беда: почувствовал резкое недомогание. Сумел дотянуться до телефона, вызвал скорую. Но увы: дом стоит на крутой горке, и преодолеть ее спецмашина не смогла.

Хотя было понятно: человека нужно срочно везти в больницу. Но как? Машину оставили внизу, пациент туда не дойдет, а наверх не поднимется авто. Тогда и решили – нужно вызвать спасателей.

- Ребята приехали мигом, быстро помогли одеться, положили на носилки и отнесли до скорой, - вспоминает Борис. – Нам сложно жить на окраине, где нет дорог и соседей. Очень важно, что есть надежные, сильные и добрые люди, которые всегда помогут!

ИСТОЧНИК KP.RU