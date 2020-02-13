На переходах в Красноярске сбили велосипедиста и пешехода

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:17:32+03:00

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На пешеходных переходах в Красноярске сбили велосипедиста и пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по краю, видео ДТП опубликовали в группе «ЧП – Красноярск».

Наезд на велосипедиста произошел вечером 12 февраля неподалеку от перекрестка улиц Батурина и Молокова. Автомобиль Subaru двигался на зеленый. В этот момент на регулируемый переход выехал велосипедист. Притом что ему был красный. В итоге парень попал под колеса, получил травмы. Напомним, по правилам, он обязан был слезть с велосипеда, пересекая проезжую часть.

ДТП Молокова - Батурина 12.02.2020 в Красноярске.Видео: ЧП - Красноярск.

Еще одно ЧП случилось 13 февраля в Солнечном – на улице 60 Лет образования СССР, 61. Там через дорогу по нерегулируемому переходу шла 32-летняя женщина. До тротуара оставалось два метра, и тут на пешехода наехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 39-летний водитель.

60 лет образования СССР, 61 13.02.2020 ДТП в Красноярске.Видео: ЧП - Красноярск.

От удара женщину подбросило вверх на несколько метров. Она пострадала, с травмами попала в больницу. Водитель в момент ДТП был трезв. Все обстоятельства и причины аварий выясняют дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU