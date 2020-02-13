Пьяный водитель подсунул взятку инспектору в Красноярском крае
В Березовском районе Красноярского края пьяный водитель умудрился подсунуть взятку дорожному инспектору. Хотя тот несколько раз предупредил его, а после вызвал оперативников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В среду, 12 февраля, на дороге Есаулово – Бархатово экипаж ДПС остановил автомобиль Toyota. Тот подходил под пришедшую в дежурную часть ориентировку – о пьяном водителе за рулем похожей машины.
Пьяный водитель подсунул инспектору взятку в Красноярском крае.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник
Оказалось, это то самое авто. За рулем был 53-летний мужчина подшофе, к тому же непристегнутый. От освидетельствования отказался. И предложил инспектору договориться: отпускаешь и получаешь 5 тысяч рублей.
Это взятка, статья, несколько раз повторил полицейский. Но на его доводы водитель не отреагировал. Напротив, ухитрился оставить деньги в служебной машине. На место прибыли оперативники, мужчину задержали.
Было возбуждено дело по статье «Мелкое взяточничество», а это до года колонии. Кроме того, на задержанного составили административные материалы за то, что не использовал ремень безопасности (штраф 1000 рублей) и за отказ пройти медицинское освидетельствование. За такое можно лишиться прав на два года и заплатить штраф, 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU