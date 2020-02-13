Пьяный водитель подсунул взятку инспектору в Красноярском крае

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:49:59+03:00

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В Березовском районе Красноярского края пьяный водитель умудрился подсунуть взятку дорожному инспектору. Хотя тот несколько раз предупредил его, а после вызвал оперативников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В среду, 12 февраля, на дороге Есаулово – Бархатово экипаж ДПС остановил автомобиль Toyota. Тот подходил под пришедшую в дежурную часть ориентировку – о пьяном водителе за рулем похожей машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760482" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель подсунул инспектору взятку в Красноярском крае.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник

Оказалось, это то самое авто. За рулем был 53-летний мужчина подшофе, к тому же непристегнутый. От освидетельствования отказался. И предложил инспектору договориться: отпускаешь и получаешь 5 тысяч рублей.

Это взятка, статья, несколько раз повторил полицейский. Но на его доводы водитель не отреагировал. Напротив, ухитрился оставить деньги в служебной машине. На место прибыли оперативники, мужчину задержали.

Было возбуждено дело по статье «Мелкое взяточничество», а это до года колонии. Кроме того, на задержанного составили административные материалы за то, что не использовал ремень безопасности (штраф 1000 рублей) и за отказ пройти медицинское освидетельствование. За такое можно лишиться прав на два года и заплатить штраф, 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU