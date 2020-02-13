2020-02-13T07:14:42+03:00
Происшествия

Блондинка на Nissan слетела с Копыловского моста в Красноярске: показываем видео

Иномарка снесла забор и перевернулась [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Блондинка на Nissan слетела с Копыловского моста в Красноярске: показываем видео. Фото, видео: ЧП – Красноярск.Блондинка на Nissan слетела с Копыловского моста в Красноярске: показываем видео. Фото, видео: ЧП – Красноярск.
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Девушка на Nissan Moco упала с Копыловского моста в Красноярске. Видео опубликовали в группе «ЧП – Красноярск».

Авария случилась накануне вечером, 13 февраля. Nissan Moco двигался по мосту в сторону Робеспьера. Однако с управлением девушка не справилась. На кадрах видно: иномарку занесло и выкинуло с дороги. В результате она сбила забор и рухнула вниз – с высоты примерно полтора-два метра.

ДТП 12.02.2020 Девушка на Nissan слетела с Копыловского моста в Красноярске.Видео: ЧП - Красноярск

По словам очевидцев, девушка получила травмы. Стояла у автомобиля в крови. Ей понадобилась медицинская помощь. Кроме водителя, не пострадал никто. Благо, в тот момент других машин поблизости не оказалось.

Все подробности ДТП устанавливают дорожные инспекторы. А в соцсетях между тем припомнили: пять лет назад на том же месте слетела с дороги женщина на Kia Rio. Также пробила ограждения и упала вниз. К счастью, выжила. А вот стоимость забора ей пришлось компенсировать.

Иномарку занесло и выкинуло с дороги. Фото, видео: ЧП – Красноярск.

Иномарку занесло и выкинуло с дороги. Фото, видео: ЧП – Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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