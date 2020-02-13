2020-02-13T07:01:05+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%. Акция действует два дня – 13 и 14 февраля 2020 года. Стоимость каждого полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках программы можно застраховать сразу всю семью (ближайшие родственники, супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на людей в возрасте от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом» – готовое страховое решение для защиты имущества. Полис дает возможность застраховать дом и квартиру, включая домашнее имущество. Также владелец полиса может застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. В программу включены риски: пожар, залив, кражи, вандализм, гражданская ответственность. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 900 тысяч рублей

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блондинка на Nissan слетела с Копыловского моста в Красноярске: показываем видео
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Театральная и Предмостная. Красноярцы предложили названия для набережных
30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте
Снегоход с людьми заглох в 40-градусный мороз в глухой тайге
На перекрестке в центре Красноярска навсегда изменили схему движения
В Красноярском крае мать выронила из рук 3-месячного малыша
В Красноярском крае на трассе столкнулись четыре грузовика
Туда, где в разгаре лето: красноярская яхта «Елизавета» прибыла к берегам Антарктиды
Райффайзен-Лизинг: рост за счет онлайн-платформы для малого бизнеса
Прилетевшую в Красноярск из Китая заболевшую студентку проверили на коронавирус
Tele2 подготовила 11 вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
В Красноярском крае главного врача районной больницы оштрафовали за неправильные закупки
Подарите любимым праздник: «Планета» приглашает красноярцев
Бездомный котенок обрел любящую хозяйку и превратился в голубоглазого красавца
В Хакасии вандалы осквернили место силы шаманов, духи разгневались
В Хакасии мать, выколовшую глаза своему ребенку, направят на принудительное лечение