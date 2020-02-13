Театральная и Предмостная. Красноярцы предложили названия для набережных

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:48:38+03:00

Какие из них самые популярные?

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Пройдусь по Театральной, сверну на Предмостную… В Красноярске продолжаются выборы названий для набережных Енисея, на левом и правом берегу, информируют в пресс-службе мэрии.

Сбор предложений еще идет, свои варианты наименований оставили 120 красноярцев. А пока решено озвучить самые популярные. Для левобережной это: Центральная, Театральная, Музейная. Для правобережной: Южная, Предмостная, Сибирская.

Не исключено, что набережные получат имена в честь наших знаменитых земляков: Андрея Дубенского, Василия Сурикова, Дмитрия Хворостовского, Ивана Ярыгина, Анатолия Гладкова, Виктора Астафьева, Павла Федирко.

КОНКРЕТНО

Предложения принимают здесь до 2 марта. Будет отобрано 10 самых интересных вариантов. И в течение марта из них (посредством онлайн-голосования) определят лучший. К лету у набережных будут свои имена.

Авторов победивших названий ждет сюрприз. Так что при отправке предложений обязательно оставляйте свои данные и контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU