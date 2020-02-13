2020-02-13T06:30:12+03:00
Общество

30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте

А еще обещают снегопады
Ася ЖУКОВА
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30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте.30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте.Фото: Мария ЛЕНЦ
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30-градусные морозы все-таки придут в Красноярск, но уже весной – в марте. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Напомним, эта зима выдалась у нас аномально теплой. Столбики термометров редко опускались ниже отметки в минус 20 градусов. Более того, в прошлые выходные прошел первый дождь, было плюс 5 градусов! После подморозило, и улицы города превратились в катки. Сейчас их пытаются ликвидировать коммунальщики.

По сведениям синоптиков, в феврале крепких морозов уже не будет. Впрочем, стужа нагрянет в самом начале весны, в марте. Если в центральных районах края может похолодать до минус 30 градусов, то на севере еще сильнее. На Таймыре и в Эвенкии прогнозируют минус 40. Так что не расслабляемся, погода еще может преподнести сюрпризы, в том числе неприятные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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