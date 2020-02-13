Снегоход с людьми заглох в 40-градусный мороз в глухой тайге

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:39:05+03:00

Снегоход с туристами заглох в 40-градусный мороз в глухой тайге. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На севере Красноярского края снегоход с 4 мужчинами сломался в тайге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП случилось буквально на днях. 11 февраля в полицию Богучанского района обратился работник Гремучинского лесничества. Мужчина рассказал: в охотничьей избе – в 230 километрах от Богучан – ждут помощи четверо мужчин. Их снегоход заглох в глухой тайге, люди оказались в беде, просят помощи.

Фактически мужчины попали в ловушку. Кругом никого – на сотни километров. К тому же сильный мороз, было минус 37 градусов. Еды, питья мало. Если бы не сотрудники МЧС, могла случиться трагедия.

- 12 февраля на место выдвинулись спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда. Поиски проводились в тайге при температуре -37. В 19.20 работы были завершены, спасены четыре человека, их доставили в Богучаны, - рассказали в КГКУ «Спасатель».

ИСТОЧНИК KP.RU