На перекрестке в центре Красноярска навсегда изменили схему движения

13 Февр. 2020 2020-02-13T04:25:26+03:00

Теперь главной будет улица Вейнбаума, а не Ленина [схемы]

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На перекрестке улиц Ленина и Вейнбаума в Красноярске навсегда поменяли схему движения. С 7 марта 2020 года главной станет именно улица Вейнбаума, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Теперь, если будут наблюдаться сбои в работе светофоров, водители, которые едут по Ленина, должны уступить тем, что двигаются по Вейнбаума. На перекрестке поставят знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Повторимся, схема будет постоянной. По мнению специалистов рабочей группы по организации дорожного движения, где было принято решение, при возникновении ДТП это поможет избежать пробок.

Теперь главной будет улица Вейнбаума, а не Ленина.

Также с 7 марта изменится организация движения на улице Борьбы. А точнее: отрезок на проспекте до дома на Свободном,14 будет односторонним. Такая мера позволит снизить количество аварий и заторов на перекрестке Свободный - Красномосковская. Ведь водители часто используют его для разворота. Когда сразу несколько машин пытаются совершить маневр, участок становится опасным. Чтобы свести риски к минимуму, было решено перенаправить автомобили.

Отрезок на проспекте до дома на Свободном,14 будет односторонним.

ИСТОЧНИК KP.RU