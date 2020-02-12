В Красноярском крае мать выронила из рук 3-месячного малыша

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:12:11+03:00

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В Назаровском районе по вине матери трехмесячный малыш получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Проверку проводит ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В пресс-службе ведомства сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что информация была получена из Ачинской городской больницы, куда и был доставлен пострадавший малыш.

По предварительным данным вечером 9 февраля многодетная мать из поселка Глядень находилась дома. Она проводила ребенку гигиенические процедуры, но по неосторожности малыш выскользнул у нее из рук и упал на пол, ударившись головой.

На следующий день состояние здоровья мальчика ухудшилось, ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время в тяжелом состоянии он находится в отделении реанимации больницы города Ачинска. По данным полиции, семья на учете как неблагополучная не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU