2020-02-12T17:51:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае на трассе столкнулись четыре грузовика

Две машины загорелись, из людей никто серьезно не пострадал [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на трассе столкнулись четыре грузовика. Стоп-кадр видео "ЧП Красноярск"В Красноярском крае на трассе столкнулись четыре грузовика. Стоп-кадр видео "ЧП Красноярск"
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Сообщение о массовом ДТП поступило сегодня, 12 февраля, с автодороги Р-255 «Сибирь». На 678 километре федеральной автотрассы (недалеко от Ачинска) в 15:30 столкнулись четыре грузовых автомобиля.

В Красноярском крае столкнулись четыре грузовика.

По данным дорожной полиции, водитель грузовика «Камаз», ехавший со стороны Красноярска, не справился с управлением и выехал на левую полосу движения. Здесь он столкнулся с попутным MAN. Аварию заметил водитель «Камаза»-вахтовки, ехавший навстречу столкнувшимся машинам. Он попытался экстренно затормозить и тем самым уйти от столкновения, но врезался в еще один грузовик Volvo, пишет интернет-издание Newslab.ru со ссылкой ни ГИБДД.

После удара «Камаз» и Volvo загорелись, был взрыв. В вахтовке находились 6 рабочих-железнодорожников. К счастью, в массовой аварии никто серьезно не пострадал. Причиной аварии могла стать скользкая дорога.

Видео "ЧП Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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