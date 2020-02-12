2020-02-12T14:48:53+03:00
Экономика

Райффайзен-Лизинг: рост за счет онлайн-платформы для малого бизнеса

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Райффайзен-Лизинг подвел итоги работы за прошлый год. Лизинговый портфель компании вырос на 48% и достиг 27 млрд рублей по стандартам РСБУ. Основными драйверами роста бизнеса стали сегменты строительной техники (+50%), грузового автотранспорта (+30%), легковых автомобилей (25%), железнодорожной отрасли, складского оборудования и недвижимости. Общий объем нового бизнеса вырос на 67%.

В 2019 году Райффайзен-Лизинг запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Прямое подключение дилеров и брокеров к платформе обеспечило возможность подписания договоров лизинга непосредственно в автосалоне, что обеспечило значительный рост клиентов в сегменте малого бизнеса.

«Наши клиенты могут профинансировать приобретение любых видов активов, от автомобилей до сложного технологического оборудования, а также недвижимости, – отметил Виталий Милованов, генеральный директор Райффайзен-Лизинг. – Наша цель, работая в тесной связи с банком, обеспечивать клиентам индивидуальный подход и легкость проведения сделок, в том числе за счет их полной цифровизации в ряде сегментов».

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