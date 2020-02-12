Прилетевшую в Красноярск из Китая заболевшую студентку проверили на коронавирус

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:26:03+03:00

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Прилетевшую в Красноярск из Китая студентку проверили на коронавирус, когда она пожаловалась на недомогание. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщил собственный источник. 20-летняя девушка родом из провинции Хунань, там живут ее родственники и на новогодние каникулы (она учится в Сибирском федеральном университете) девушка летала домой навестить семью.

В Россию студентка вернулась 29 января, самолетом через Новосибирск. А 4 февраля почувствовала все признаки болезни: высокая температура, насморк, головные боли. Обратилась в поликлинику, рассказала, что приехала из Китая. Врач тут же направил ее в БСМП, в инфекционное отделение. Анализы проверили на месте, на всякий случай отправили в Новосибирск – смертельной короновирусной инфекции не обнаружили. Обычное вирусное респираторное заболевание. Так что студентку подлечили и отправили на занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU