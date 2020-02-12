2020-02-12T14:15:07+03:00
Общество

Tele2 подготовила 11 вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает красноярцам выбрать функциональный и выгодный подарок для своей второй половинки ко Дню всех влюбленных. До 16 февраля 2020 года в фирменных салонах связи клиенты могут приобрести второй смартфон одного из популярных брендов за полцены.

В большинстве салонов связи оператора каждый желающий может приобрести смартфон по специальной выгодной цене. При покупке популярных моделей брендов Huawei клиенты получают второй гаджет со скидкой 50%. При выборе второго смартфона оператор предлагает посетителям обратить внимание также на модели Samsung Galaxy и брендированные 4G-смартфоны Tele2.

Кроме того, дополнить подарок своей второй половинке клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных к празднику предложениях программы лояльности «Больше». Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского - это и многое другое абоненты могут получить совершенно бесплатно, активировав предложения на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2». Также до 16 февраля при совершении любой операции в салоне связи Tele2 клиенты получат валентинку с QR-кодом для скачивания праздничной digital-маски в Instagram.

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