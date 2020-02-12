2020-02-12T14:00:22+03:00
Общество

В Красноярском крае главного врача районной больницы оштрафовали за неправильные закупки

А могли завести и уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае главного врача районной больницы оштрафовали за неправильные закупкиВ Красноярском крае главного врача районной больницы оштрафовали за неправильные закупкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Главного врача Боготольской межрайонной больницы оштрафовали за неправильные закупки. Нарушения вскрылись в результате проверки, которую провела прокуратура. Было установлено, что больница заключила контракт на приобретение, поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Медяково Боготольского района.

Когда подрядчик представил заказчику акт выполненных работ, главврач подписал его, видимо, не глядя. После этого контракт считался исполненным и работы были оплачены.

Что же оказалось на самом деле? В ходе проверки выполненных работ прокуратурой было выявлено: предусмотренные контрактом элементы отделки, включая водосточные трубы, подвесные желоба, противопожарная дверь, 2 финских двери – отсутствуют. Стойка крыльца не укреплена, металлические поверхности не огрунтованы и не окрашены.

По постановлению прокурора главный врач больницы оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщает ИА «Запад24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярском крае главного врача районной больницы оштрафовали за неправильные закупки
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