2020-02-12T13:29:53+03:00
Общество

Подарите любимым праздник: «Планета» приглашает красноярцев

Впереди три замечательных и романтических дня для подарков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подарите любимым праздник: «Планета» приглашает красноярцевПодарите любимым праздник: «Планета» приглашает красноярцевФото: Мария ЛЕНЦ
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Торгово-развлекательный центр «Планета» всегда держит руку на календаре. И готовит сюрпризы своим гостям к каждому значимому события. А впереди у нас как раз три замечательных праздника: 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.

Итак, на танцевальный флешмоб 14 февраля в 17:00 часов приглашаются все посетители торгового центра. Место встречи – 1-й этаж напротив магазина ZARA, там будет установлена фотозона – сделайте снимок со своей второй половинкой на долгую память.

Кстати, хотите признаться в любви на всю планету? Тогда отправьте заранее совместное фото со своей парой в группу ТРЦ «Планеты». И лучшие фотографии появятся 14 февраля на большом экране ТРЦ.

Внимание для мужчин, которые уже решились сделать своей девушке предложение руки и сердца, но ломают голову, как это сделать. Заранее отправьте заявку, и уверяем – момент будет незабываемым.

И еще пару анонсов. 23 февраля в 14:00 в «Планете» состоится открытый чемпионат города по бодибилдингу. Гости праздника смогут понаблюдать за выступлениями спортсменов в различных номинациях. А 8 марта в 15:00 начнется праздник весны и красоты: в воздухе будут витать звуки музыки и аромат тюльпанов, которые аниматоры подарят посетительницам торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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