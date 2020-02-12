Бездомный котенок обрел любящую хозяйку и превратился в голубоглазого красавца

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:53:27+03:00

А сейчас Хантер претендует на победу в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»

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На сайте kp.ru завершилось голосование за участников фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!». Сейчас продолжается подведение итогов. Напоминаем, что в финал попадут десять участников. Первая пятерка – это котики, набравшие наибольшее количество голосов. Еще пять победителей – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

До объявления результатов остались считанные часы. А пока познакомимся поближе с участниками. Хантер. Не все у него складывалось гладко. Но ему повезло встретить своего человека. Вот что рассказывает о своем любимце Татьяна:

«Своего красавчика Ханюшу (сокращенно от Хантера) я нашла 20.10.17 года в Кодинске, где я была в командировке. Кошка с котятами замерзала на улице, я с подругой сразу же забрали котят…. Это была любовь с первого взгляда. Потом мы вместе переехали в Красноярск, теперь он помогает воспитывать нашего годовалого малыша и является любимцем нашей семьи. Ну разве можно не влюбиться в эти голубые глазки?».

Этот голубоглазый красавчик - любимец семьи Фото: личный архив

Татьяна очень надеется, что ее пушистый друг победит в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!». Ведь он этого достоин!

Повторимся, результаты будут опубликованы на сайте «Комсомолки» 13 февраля. С победителями мы свяжемся лично, чтобы пригласить на торжественное награждение, которое состоится 19 февраля.

Полюбоваться на участников фотоконкурса можно здесь.

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ВАЖНО

В силу специфики электронного голосования, организатор оставляет за собой право на корректировку результатов. Результаты могут быть скорректированы в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов Конкурса учитываться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU