2020-02-12T12:03:24+03:00
Происшествия

В Хакасии вандалы осквернили место силы шаманов, духи разгневались

Очевидцы видели группу людей на джипах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии вандалы осквернили место силы шаманов, духи разгневались. Фото Евгении СултрековойВ Хакасии вандалы осквернили место силы шаманов, духи разгневались. Фото Евгении Султрековой
Изменить размер текста:

В Хакасии неизвестные вандалы осквернили место силы шаманов в Аскизском районе. Об этом на своей странице в соцсети рассказала зампредседателя местной религиозной организации шаманизма «Ада Кибыры» Евгения Султрекова. Весной прошлого года шаманы установили на склоне горы Уйтаг деревянное изваяние во имя благополучия республики. Здесь проводились религиозные обряды. Однако изваяние кому-то помешало. В ночь на 1 февраля его спилили, затем попытался сжечь. А когда не получилось, просто бросили и уехали.

- По всей видимости это весьма недалекие люди, что они этим пытались доказать, не понятно. Но поведение явно маргинальное. На такой маленькой территории, как Хакасия, уживаются несколько религий и начинать межрелигиозную возню вот такими выходками это верх слабоумия. У нас религия шаманизм, хочу сказать, не самая гуманная и бумеранг долетает сразу. Причем, чем дольше нет ответа за содеянное, тем больнее прилетит. Давайте с уважением относится друг к другу, - пишет Евгения.

Заявление в полицию шаманы уже написали. Сообщили, что на месте видели два джипа. Наверняка все случаи осквернения, а их уже шесть, дело рук одних людей.

После случившегося, говорят шаманы, духи разгневались, пришлось провести обряд, чтобы их успокоить

Деревянное изваяние повалили и пытались сжечь. Фото Евгении Султрековой

Деревянное изваяние повалили и пытались сжечь. Фото Евгении Султрековой

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае главного врача районной больницы оштрафовали за неправильные закупки
Подарите любимым праздник: «Планета» приглашает красноярцев
Бездомный котенок обрел любящую хозяйку и превратился в голубоглазого красавца
В Хакасии вандалы осквернили место силы шаманов, духи разгневались
В Хакасии мать, выколовшую глаза своему ребенку, направят на принудительное лечение
В феврале справочной Красноярска по ценам и скидкам 2999999 исполнилось 24 года
В Туве заключенный колонии ударил охранника по голове куском арматуры
В Красноярске экспедитор присвоил чужие деньги и заявил о краже
Похищенного в Хакасии ребенка нашли в Красноярском крае
Преображение Качи и реконструкция Центрального парка: мэр города поделился планами относительно центра Красноярска
В красноярском аэропорту таможенники за месяц уничтожили около 700 килограмм фруктов
Строительство новой развязки в Красноярске в Солонцах обойдется в 420 миллионов рублей
Под Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ноги
В Железнодорожном районе Красноярска под обрезку пустят более 400 деревьев
В результате автомобильной аварии в Туве 2 человека погибли и 9 пострадали
В Железногорске погиб рыбак, его унесло течением Енисея
Вручила карту и отправила за коньяком: в Красноярске таксист обокрал свою клиентку
В Туве мужчину убили особо жестоким способом – напоили его уксусной кислотой
Житель Хакасии привез из Таиланда оружие нинзя
В Красноярске в Покровке спасают каток
В Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицу
В горах на юге Красноярского края начались военные учения
Райффайзенбанк: размер ежемесячного платежа важнее срока
Проект «про любовь к Сибири» вошел в шорт лист Национальной премии "Серебряный Лучник"
В Красноярском крае подросток скрутил ограбившего магазин мужчину