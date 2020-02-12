В Хакасии вандалы осквернили место силы шаманов, духи разгневались

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:03:24+03:00

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В Хакасии неизвестные вандалы осквернили место силы шаманов в Аскизском районе. Об этом на своей странице в соцсети рассказала зампредседателя местной религиозной организации шаманизма «Ада Кибыры» Евгения Султрекова. Весной прошлого года шаманы установили на склоне горы Уйтаг деревянное изваяние во имя благополучия республики. Здесь проводились религиозные обряды. Однако изваяние кому-то помешало. В ночь на 1 февраля его спилили, затем попытался сжечь. А когда не получилось, просто бросили и уехали.

- По всей видимости это весьма недалекие люди, что они этим пытались доказать, не понятно. Но поведение явно маргинальное. На такой маленькой территории, как Хакасия, уживаются несколько религий и начинать межрелигиозную возню вот такими выходками это верх слабоумия. У нас религия шаманизм, хочу сказать, не самая гуманная и бумеранг долетает сразу. Причем, чем дольше нет ответа за содеянное, тем больнее прилетит. Давайте с уважением относится друг к другу, - пишет Евгения.

Заявление в полицию шаманы уже написали. Сообщили, что на месте видели два джипа. Наверняка все случаи осквернения, а их уже шесть, дело рук одних людей.

После случившегося, говорят шаманы, духи разгневались, пришлось провести обряд, чтобы их успокоить

Деревянное изваяние повалили и пытались сжечь. Фото Евгении Султрековой

ИСТОЧНИК KP.RU