В Хакасии мать, выколовшую глаза своему ребенку, направят на принудительное лечение

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:55:30+03:00

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В Хакасии мать, выколовшую глаза своему 4-месячному сыну, направят на принудительное лечение. Женщина, как утверждает экспертиза, страдает хроническим психическим расстройством. И в момент совершения преступления она не отдавала отчета в своих действиях.

- Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд на рассмотрение в Таштыпский районный суд Республики Хакасия для применения принудительных мер медицинского характера, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в октябре 2019 года жительница Таштыпа изувечила своего младшего ребенка. Возможно, мотивом страшного поступка стала ревность, якобы женщина узнала, что ее муж встречается с другой женщиной. А глаза малышу она выколола, потому что они напоминали ей изменщика.

Пострадавшего кроху прооперировали в Москве в Центре глазных болезней Гельмгольца. Один глаз удалось собрать по частям.

ИСТОЧНИК KP.RU